В центре Новосибирска погиб мотоциклист — его отбросило под встречную машину после удара о фуру

Авария произошла напротив ТРЦ «Аура» — мужчина скончался в больнице.

Смертельное ДТП с участием трёх транспортных средств произошло днём в воскресенье, 15 июня, в Центральном районе Новосибирска. Как сообщили в городской ГИБДД, около 16:40 напротив ТРЦ «Аура» на Ипподромской улице столкнулись мотоцикл, фура MAN с прицепом и кроссовер Mazda CX-5.

По предварительной информации, 40-летний мотоциклист двигался со стороны улицы Военной в сторону площади Будагова. Напротив торгового центра грузовик начал поворот налево, и байк на высокой скорости врезался в его полуприцеп. От удара мотоцикл отбросило на встречную полосу — прямо под колёса «Мазды».

Серьёзно пострадавшего мужчину доставили в больницу, но травмы оказались несовместимыми с жизнью — он умер в отделении реанимации. На месте работали инспекторы ГИБДД и следователи. Причины аварии уточняются, в том числе проверяется, был ли у водителя мотоцикла шлем и соблюдал ли он скоростной режим.

Это уже не первое резонансное ЧП в городе за последние дни: ранее в Новосибирске автомобиль заехал на пляж и переехал женщину, загоравшую у воды. С наступлением лета количество ДТП и несчастных случаев в мегаполисе резко возросло.