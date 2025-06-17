Спасение цирковой гимнастки после падения с высоты и переход чиновников на мессенджер MAX: итоги 17 июня

Сиб.фм подвел итоги 17 июня, сообщив о важных событиях, которые произошли в столице Сибири.

Новосибирские хирурги помогли цирковой гимнастке после падения с высоты.

Киргизская артистка Жибек Казакова получила сложную травму позвоночника при выполнении трюка. После трёх неудачных операций на родине она обратилась в Новосибирский НИИТО.

Специалисты успешно провели операцию: заменили повреждённый позвонок имплантом и удалили сломанные конструкции. Теперь гимнастке предстоит годовая реабилитация для полного восстановления.

Чиновники Новосибирска начнут использовать мессенджер MAX для внутренней связи.

С 23 июня сотрудники городской администрации начнут использовать отечественный мессенджер MAX для служебной переписки. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, это решение направлено на повышение безопасности коммуникаций.

Новосибирск станет одним из первых городов, внедривших российский аналог в госструктурах. Пилотный режим продлится до осени, когда запланирован полноценный переход.

Новосибирск простился с Иваном Индинком – первым избранным мэром города.

Город проводил в последний путь Ивана Индинка, который руководил Новосибирском с 1991 по 1995 год. Скончавшийся 14 июня в 86-летнем возрасте, он запомнился как мэр, сохранивший стабильность в сложные 1990-е.

Максим Кудрявцев выразил соболезнования, отметив вклад Индинка в развитие города. 17 июня прошли отпевание в Соборе Александра Невского, панихида в Доме Ленина и похороны на Заельцовском кладбище.