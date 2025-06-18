Билеты на фестиваль Артемьева раскупили в Новосибирске

В Новосибирске стартовал международный фестиваль «Сибириада», посвящённый творчеству легендарного композитора Эдуарда Артемьева. Об этом сообщает «АиФ».

Как сообщила генеральный директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова изданию «АиФ-Новосибирск», билеты на заключительный концерт были раскуплены задолго до начала событий.

«В этот День города мы вспомним самых выдающихся людей Новосибирска. Как раз фестиваль Эдуарда Артемьева заканчивается именно в этот день. Для города это серьезная точка, чтобы мы еще раз вспомнили о вкладе композитора в культуру не только Новосибирска, но и всей страны», — отметила Терешкова.

Завершающий концерт фестиваля представит новосибирской публике знаменитые кинокомпозиции в исполнении Академического симфонического оркестра и Хоровой капеллы под управлением дирижёра Сесара Альвареса. Особый интерес вызывает премьера ранее не исполнявшихся произведений, завершённых сыном маэстро — композитором Артемием Артемьевым.

По словам организаторов, ажиотаж вокруг фестиваля подтверждает, что новосибирцы по-прежнему трепетно относятся к наследию Артемьева, чьё творчество стало неотъемлемой частью культурного кода региона.

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