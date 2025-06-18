Стало известно, сколько берет за концерты выпускник новосибирской музыкальной школы Николай Басков

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл расценки народного артиста Николая Баскова на частных мероприятиях.

Певец, чья творческая биография тесно связана с Новосибирском, где он жил и начинал карьеру, получает около шести миллионов рублей за корпоративное выступление.

«Баскова приглашают и на закрытые, и на открытые мероприятия. Он славится везде», — отметил Дворцов в интервью сайту «Страсти».

Продюсер уточнил, что названная сумма — минимальный порог и гонорары «сибирского соловья» могут быть выше.

Ранее Дворцов называл Баскова одним из самых востребованных артистов у российских олигархов наряду с Дима Биланом и Григорием Лепсом. Среди женщин лидерами рейтинга значились Ани Лорак и Мари Краймбрери.

Интересно, что именно в Новосибирске Басков сделал первые шаги к всероссийской славе. Николай — золотой медалист музыкальной школы при Новосибирской консерватории.

Ранее Сиб.фм рассказывал о визите артиста в Новосибирск.