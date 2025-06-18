Мэр Новосибирска предложил продлить метро до площади Станиславского

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев во время рабочего осмотра станции метро «Спортивная» 17 июня заявил о планах развития метрополитена в направлении площади Станиславского.

Глава города подчеркнул особый статус новосибирского метро как единственного за Уралом, отметив, что в прошлом году для его модернизации было закуплено пять новых вагонных составов, передает "АиФ — Новосибирск".

Кудрявцев сообщил, что в ближайшее время планируется объявить конкурс на разработку генеральной схемы развития метрополитена, что особенно актуально в условиях стремительного роста города. Он пояснил, что вопрос строительства линии в сторону площади Станиславского требует профессиональных расчетов и экспертной оценки в рамках проектной документации, после чего будет принято окончательное решение о дальнейших действиях.

Мэр акцентировал внимание на важности комплексного подхода к развитию транспортной инфраструктуры с учетом перспектив расширения городской застройки и увеличения пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске снова ищут исполнителя для работы со схемой метро.