«Мне не за что извиняться»: история иркутской блогерши, пожелавшей смерти военным

На записи, сделанной за рулем автомобиля, женщина не только выражала негативное отношение к российским военным, но и заявляла, что «отпразднует их гибель бокалом вина».

Следственный комитет России начал проверку в отношении жительницы Иркутска, которая опубликовала в социальных сетях провокационное видео с пожеланиями смерти участникам специальной военной операции. 35-летняя блогерша, известная в местных соцсетях, была доставлена в следственный отдел для дачи показаний. По информации правоохранительных органов, во время допроса она категорически отказалась приносить извинения за свои высказывания, заявив следователям: «Мне не за что извиняться!»

После допроса женщину поместили в психоневрологический диспансер. Как сообщает RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах, госпитализация была добровольной. «Блогер не сопротивлялась отправке на лечение», — отмечает издание.

В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту публикации видео, оценивая действия женщины по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ). Особое внимание уделяется тому, что высказывания были сделаны в публичном пространстве и могли быть восприняты как прямая угроза.

Интересно, что при задержании блогерша отказалась открывать дверь сотрудникам полиции. Для проникновения в квартиру правоохранителям пришлось вызывать специалистов МЧС, которые вскрыли входную дверь. Этот эпизод дополнительно привлек внимание к данному случаю.

По последним данным, следствие еще не приняло окончательного решения о возбуждении уголовного дела. В СК подчеркивают, что видео содержало "прямые враждебные высказывания в адрес военнослужащих", что требует тщательной правовой оценки. Эксперты отмечают, что подобные случаи стали чаще попадать в поле зрения правоохранительных органов после ужесточения законодательства о дискредитации армии.

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