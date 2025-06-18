Новосибирские школьники испытали трудности при сдаче ЕГЭ по русскому языку

В 2025 году школьники Новосибирска, сдававшие ЕГЭ по русскому языку, обратили внимание на возросшую сложность экзамена.

Наибольшие затруднения вызвали задания, связанные с омонимичными частями речи и правилами написания «н» и «нн». Об этом сообщила ТАСС доцент НГПУ Марина Труфанова, участвовавшая в проверке работ.

По словам эксперта, изменился формат заданий: теперь выпускники не знают, сколько вариантов ответа являются верными, что усложняет процесс исключения неверных или угадывания. Если ученик отметит даже один лишний вариант, задание не засчитывается.

Кроме того, ужесточились критерии оценки сочинения. Ранее за пунктуационные, орфографические и речевые ошибки допускались незначительные погрешности, но теперь за каждую из них снимается балл. Максимальный балл за технические критерии — три, и при трёх ошибках ученик теряет их все, что существенно влияет на итоговый результат.

Анализ более 200 работ школьников из разных регионов, включая Новосибирскую, Свердловскую и Ленинградскую области, показал, что даже при сильной аргументации многие потеряли баллы из-за новых требований к технической части задания.

Ранее сообщалось, что новосибирские выпускники столкнулись со сложностями на ЕГЭ по математике.