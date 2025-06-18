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общество

Новосибирский командир отряда «Орион» Панферов допустил возможность демобилизации бойцов СВО

Фото: Сиб.фм

Стало известно о демобилизации бойцов специальной военной операции в 2025 году.

Командир новосибирского отряда «Орион» Андрей Панферов, находящийся сейчас в зоне проведения специальной военной операции, прокомментировал перспективы ротации и демобилизации мобилизованных.

По его оценке, Россия постепенно приближается к выполнению поставленных задач, однако говорить о завершении конфликта пока рано. Боевые действия остаются в активной фазе, и предпосылок к мирному соглашению со стороны Украины не наблюдается.

Панферов отметил, что при благоприятном развитии событий завершение операции возможно в этом году, но это оптимистичный сценарий. По его словам, говорить о демобилизации можно будет лишь после официального заявления о победе и соответствующего решения руководства страны.

«И только тогда, когда президент скажет: «Мы победили», сможем начать поэтапный процесс демобилизации», – прокомментировал Андрей Панфёров для Сиб.фм.

Напомним, что в Новосибирске мошенники обманывают родных пропавших без вести бойцов СВО

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Валерия Митрохина
Журналист

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