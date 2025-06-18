Новосибирский Минздрав прокомментировал трагический случай с Таней Дроздовой

Новосибирский Минздрав отказался комментировать, почему Тане Дроздовой не было предоставлено жизненно важное лекарство стоимостью 50 миллионов рублей в месяц.

В ответе на запрос редакции «АиФ-Новосибирск» ведомство сослалось на врачебную тайну, указав, что 30 января 2024 года девушка отозвала ранее данное разрешение на разглашение медицинской информации.

В министерстве пояснили, что согласно федеральному закону «Об основах охраны здоровья», сведения о состоянии пациента, диагнозе и лечении являются конфиденциальными и не подлежат разглашению без согласия самого гражданина или его законных представителей.

Таня Дроздова долгое время боролась за получение дорогостоящего препарата. Ее случай привлек внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина, было возбуждено уголовное дело, но лечение так и не началось. В последние дни жизни девушка жаловалась на сильные головные боли. Посмертное обследование выявило отек головного мозга, однако при жизни врачи не смогли своевременно диагностировать это состояние.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области собирают деньги на лечение трехлетнего Елисея Перова.