Онкобольные из Новосибирска установили рекорд по продолжительности жизни

Новосибирские онкобольные живут дольше, чем в среднем по стране.

В Новосибирской области зафиксированы рекордные показатели по продолжительности жизни среди пациентов с онкозаболеваниями. Средние значения превышают общероссийские. Об этом рассказал главврач Новосибирского областного клинического онкодиспансера Сергей Фурсов.

Уточняется, что таких результатов удалось добиться благодаря современному оборудованию, эффективной системе специализированной помощи и высокой квалификации врачей. Поликлиника онкодиспансера ежедневно принимает до 300 пациентов, а количество врачебных консилиумов превышает сотню в смену.

Напомним, что новосибирские врачи спасли девочку с самой тяжёлой формой СМА