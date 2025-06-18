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общество

Онкобольные из Новосибирска установили рекорд по продолжительности жизни

Фото: Сиб.фм

Новосибирские онкобольные живут дольше, чем в среднем по стране.

В Новосибирской области зафиксированы рекордные показатели по продолжительности жизни среди пациентов с онкозаболеваниями. Средние значения превышают общероссийские. Об этом рассказал главврач Новосибирского областного клинического онкодиспансера Сергей Фурсов.

Уточняется, что таких результатов удалось добиться благодаря современному оборудованию, эффективной системе специализированной помощи и высокой квалификации врачей. Поликлиника онкодиспансера ежедневно принимает до 300 пациентов, а количество врачебных консилиумов превышает сотню в смену.

Напомним, что новосибирские врачи спасли девочку с самой тяжёлой формой СМА

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Валерия Митрохина
Журналист

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