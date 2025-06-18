Прокуратура проверила ход строительства «Бугаков-парка» и ремонта фонтана в Новосибирске

На месте строительства «Бугаков-парка» побывали прокурор Новосибирской области Александр Бучман, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив и представители городской администрации.

По данным пресс-службы Заксобрания, часть работ уже выполнена: установлена лестница, расчищена территория и ведутся земляные работы.

Первая очередь парка площадью около трёх гектаров должна быть готова к 30 октября, однако подрядчик отстаёт от графика из-за дождливой погоды. Прокурор потребовал мобилизовать ресурсы, чтобы не допустить срыва сроков.

Параллельно в ближайшее время начнётся ремонт неработающего уже пять лет фонтана у здания Законодательного собрания. Контракт на 69 миллионов рублей заключён, работы стартуют 20 июня и продлятся 65 дней. Также в планах – обновление лестниц, тротуаров и системы освещения в парковой зоне. Прокуратура настояла на разработке детального графика всех работ.

Ранее сообщалось, что Новосибирск объявил повторные торги на строительство трех школ по концессии.