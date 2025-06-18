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общество

С 18 июня новосибирцам грозят повышенные штрафы за езду без полиса ОСАГО

Фото: Сиб.фм

Согласно новым правилам, с 18 июня новосибирским водителям без действующего полиса ОСАГО грозит штраф 800 рублей.

Непредъявление электронной версии страховки обойдется в 500 рублей, а использование просроченного документа будет приравнено к его отсутствию с аналогичным штрафом в 800 рублей. Если водитель не вписан в полис, штраф составит 500 рублей, а за подделку страховки предусмотрена уголовная ответственность с возможным арестом до полугода.

С 2025 года за повторное нарушение в течение года штраф увеличился до 3000–5000 рублей. Важно отметить, что фиксация нарушений будет происходить не чаще одного раза в сутки, а при повторных остановках в тот же день водитель получит предупреждение.

После покупки автомобиля у владельцев есть 10 дней на оформление страховки. В этот период управление транспортным средством разрешено, но в случае ДТП все расходы лягут на водителя.

Во избежание штрафов рекомендуется своевременно продлевать полис, хранить его электронную копию в телефоне и проверять, вписан ли водитель в страховку при управлении чужим автомобилем.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область попала в рейтинг по риску мошенничества с ОСАГО.

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Кристина Уколова
Журналист

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