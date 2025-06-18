Тигран Кеосаян: последние новости о режиссере, впавшем в кому

Мужчина находится в больнице уже более полугода.

Полгода прошло с тех пор, как российский режиссер Тигран Кеосаян находится без сознания. Его близкие, коллеги и поклонники по всей стране верят в его выздоровление и ждут новых работ. Супруга Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян, в своем Telegram-канале рассказала о его состоянии, своих переживаниях и планах на будущее.

В своем обращении к подписчикам Симоньян отметила, что медицина на данном этапе может обеспечить лишь необходимый уход, а дальнейшее восстановление зависит от высших сил. «Врачи делают все возможное, но пробуждение Тиграна — в руках Господа. Поэтому я прошу только одного — молиться за него. Спасибо всем, кто уже поддерживает нас своими молитвами», — написала она.

Также Маргарита поделилась их общей мечтой с Тиграном и его мамой Лаурой — совершить путешествие на автомобиле от Тамани до Одессы и весело провести время в этом городе. «Это наша заветная мечта на троих», — призналась она.

Недавно в Сочи состоялась гала-премьера последнего на данный момент фильма Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча»(18+). Симоньян присутствовала на мероприятии и выразила уверенность, что ее муж очнется и продолжит творить. «Те, кто служил или бывал на фронте, не говорят „последний“ — говорят „крайний“. Потому что последний означает конец, а мы верим, что Тигран проснется и снимет еще много замечательных картин», — подчеркнула она.

Проблемы со здоровьем у режиссера начались еще в январе 2008 года, когда его госпитализировали с предынфарктным состоянием. Тогда ему провели операцию по стентированию артерии. В 2010 году последовало еще одно хирургическое вмешательство, а в декабре 2024-го Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, из которой до сих пор не вышел.

Ранее Сиб.фм рассказывал о состоянии Тиграна Кеосаяна и слабых признаках улучшения.