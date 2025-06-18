В Новосибирске рассматривают продление метро до площади Станиславского

Власти Новосибирска рассматривают возможность продления линии метрополитена в сторону площади Станиславского.

Идея обсуждается на фоне активного развития метро — единственного за Уралом. Об этом заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев после осмотра новой станции «Спортивная».

Так, в 2024 году были закуплены пять новых составов, а в 2025 году в третий раз объявлен конкурс на разработку генеральной схемы метрополитена. Теперь в проектной документации специалисты оценят перспективы нового направления.

Напомним, что новую станцию метрополитена «Спортивная», которая строилась шесть лет, могут открыть уже в начале осени 2025 года