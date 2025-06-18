В Новосибирской области за неделю зафиксировали более тысячи укусов клещей

За последнюю неделю в медицинские учреждения Новосибирской области поступило 1138 обращений по поводу укусов клещей, включая 212 случаев среди детей.

Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве подтвердили факты заражения клещевым энцефалитом, боррелиозом и рикетсиозом, однако точное количество заболевших не уточняется. С начала эпидсезона в регионе зарегистрировано 10 691 обращение по поводу укусов клещей, из них 2963 случая приходятся на детей и подростков до 18 лет.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Новосибирске (2185 обращений), за ним следуют Искитимский (1234) и Тогучинский (786) районы. Специалисты Роспотребнадзора советуют жителям обрабатывать садовые участки специальными средствами, не приносить в дом свежесорванные растения и регулярно осматривать домашних животных после прогулок.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области клещи атаковали 5460 человек.