В Оби Новосибирской области нашли 23 чужеродных вида рыб

Ученые из Новосибирска обнаружили в бассейне Оби 23 чужеродных вида рыб, девять из которых образовали устойчивые популяции.

Как сообщил в ответ на запрос BFM-Новосибирск руководитель новосибирского филиала ВНИРО Александр Абрамов, среди прижившихся видов — лещ, уклейка, сазан, судак, ротан и амурский чебачок. Большинство из них встречаются в водоемах Новосибирской области. Лещ сейчас составляет до 83% уловов в Новосибирском водохранилище, сазан — около 20% в озере Чаны.

Уточняется, что рыбы попали в регион разными путями: часть — по программам зарыбления (например, судак и лещ), другие — случайно или с помощью рыбаков-любителей. Так, ротан распространился самопроизвольно, а вьюн Никольского, дальневосточный вид, вероятно, прибыл вместе с другими интродуцентами.

Как подчеркнули специалисты, появление чужеродных видов может нарушить баланс экосистем, снижая биоразнообразие.

Напомним, что новосибирцы вернулись с рыбалки с внушительным уловом, несмотря на грозу