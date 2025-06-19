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общество

Банки совершенствуют биометрическую защиту для клиентов

Фото freepik.com, автор @freepik

ВТБ на ПМЭФ-2025 анонсировал новую систему подтверждения операций в онлайн-банке с использованием биометрии. По оценкам экспертов банка, это может предотвратить мошенничество и сберечь более 2 млрд рублей клиентских средств до конца года.

Система предлагает пользователю сделать селфи для подтверждения операции, которое сравнивается с биометрическими данными из Единой биометрической системы (ГИС ЕБС) и дополнительно проверяется ИИ-моделью по тысячам параметров для предотвращения дипфейков и фальсификаций. Такой подход не позволяет вывести средства без ведома владельца.

В ближайшее время сервис охватит все виды операций, а также будет доступен для восстановления доступа после самоблокировки.

По результатам недавно опубликованного опроса ВТБ, главная причина сдачи биометрии для россиян — защита средств от мошенничества (50%).

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Галина Дидан
Журналист

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