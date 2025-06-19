Кафе и спортклубы Новосибирска оказались в центре скандала с РАО

Российское авторское общество подало 11 исков к заведениям Новосибирска за незаконное использование музыки — всего с начала года уже 24.

Как сообщает РБК Новосибирск, общая сумма претензий за июнь превысила 1,5 млн рублей. Ответчиками стали рестораны, кофейни, спортклубы.

По закону, публичное исполнение музыки (в том числе фоном) требует выплаты вознаграждения авторам через РАО. Нарушения фиксируются на видео, а штраф за одну песню может составлять от 10 до 20 тысяч рублей.

Иски подаются в интересах как российских, так и зарубежных исполнителей.

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