На трассе между Бердском и Искитимом в Новосибирской областью произошло смертельное ДТП

В Новосибирске столкнулись легковушка и бетономешалка.

Сегодня днем, 19 июня, на трассе между Бердском и Искитимом произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев Telegram-канала “Новосибирск с огоньком”, в районе поворота на Лебедевку столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и бетономешалка.

Проезжавшие мимо водители сообщают, что на дороге видно тело, накрытое покрывалом. Официальная информация о числе пострадавших и обстоятельствах аварии на данный момент отсутствует.

Напомним, что под Новосибирском иномарка врезалась в маневровый тепловоз