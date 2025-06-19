Нарушение при земляных работах оставило новосибирцев без света

В Новосибирске произошло аварийное отключение электроэнергии на улице Кубовая после повреждения кабеля линии электропередачи 0,4 кВ.
Инцидент случился во время несогласованных земляных работ, в ходе которых кабель был разрезан.
Как сообщили в Россети Новосибирск, к месту аварии оперативно направили спецтехнику и электротехническую лабораторию для диагностики. После полного обследования и выявления всех поврежденных участков энергетики приступят к замене кабеля.
По предварительным данным, подачу электроэнергии планируют восстановить к 23:50.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске продолжается отключение горячей воды.