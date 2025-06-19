Нейросеть против канцелярита: как ИИ помогает чиновникам Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области внедрили систему проверки обращений граждан и проектов ответов на них с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщил губернатор Андрей Травников на ПМЭФ, эта мера призвана бороться с типичными проблемами в работе чиновников — канцеляризмами и неконкретными формулировками.

По словам главы региона, ранее стандартной практикой были пространные ответы, содержащие много законодательных выдержек, но не дающие четкого ответа на вопрос гражданина. Для решения этой проблемы пробовали разные методы — от обучения сотрудников до внешнего редактирования текстов. Сейчас все обращения и проекты ответов в некоторых ведомствах проходят через аналитику ИИ.

Травников пояснил, что нейросеть выполняет две основные функции: анализирует текст чиновника на предмет сложности языка, ошибок и неконкретных формулировок, а также предлагает альтернативный, более понятный вариант ответа. Эта система помогает сделать коммуникацию между властью и жителями региона более прозрачной и эффективной.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект помог задержать более 1100 преступников в Новосибирской области.