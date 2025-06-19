Новосибирская область и "Сибстекло" объединят усилия для развития "зелёной" экономики

На Петербургском международном экономическом форуме-2025 было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и компанией "Сибирское стекло".

Документ, подписанный министром экономического развития региона Львом Решетниковым и генеральным директором предприятия Антоном Мором, предусматривает совместную работу в сфере переработки отходов, снижения экологической нагрузки и создания экономики замкнутого цикла.

Как отметили стороны, соглашение позволит разработать конкретные дорожные карты по внедрению инфраструктуры переработки, созданию утилизационных мощностей и использованию вторичного сырья. "Сибирское стекло", входящее в состав РАТМ Холдинга, уже является лидером в производстве стеклянной тары и переработке стеклобоя в России, а также участвует в федеральных программах повышения производительности.

На форуме компания представила инновационную бутылку объемом 0,5 литра весом всего 220 граммов, при производстве которой используется 80% стеклобоя. По словам Решетникова, такие экологичные технологии не только снижают нагрузку на окружающую среду, но и позволяют наращивать производственные объемы. Министр подчеркнул, что регион создает благоприятные условия для ответственного бизнеса, вносящего вклад в улучшение качества жизни.

Гендиректор "Сибстекло" Антон Мор выразил уверенность, что партнерство с властями ускорит переход к экономике замкнутого цикла. Он отметил готовность бизнеса стать равноправным партнером государства в решении задач нацпроекта "Экология", сокращая промышленные выбросы и уменьшая объемы захоронения полезных фракций отходов.

Ранее сообщалось, что редакция Сиб.фм присоединилась к раздельному сбору стеклотары ради сохранения природы.