Новосибирская область расширяет цифровые границы при поддержке Т2 Мобайл

На второй день ПМЭФ-2025 правительство Новосибирской области заключило соглашение с оператором связи Т2 Мобайл о развитии телекоммуникационной инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, документ направлен на ускорение цифровизации региона и обеспечение равного доступа к современным технологиям связи во всех населённых пунктах, включая самые отдалённые.

По данным министерства цифрового развития региона, совместные усилия властей и операторов связи позволили к концу 2024 года обеспечить 98% населённых пунктов области покрытием сотовой связи, а 97% домохозяйств — доступом к широкополосному интернету. В ведомстве уточнили, что в рамках госпрограммы было подключено более 10 тысяч домов в 111 населённых пунктах.

Как пояснил министр цифрового развития Сергей Цукарь, особое внимание уделяется малонаселённым деревням с численностью жителей менее 100 человек. Он подчеркнул, что даже в посёлках, где осталась одна-две семьи, необходимо обеспечить устойчивый сигнал связи.

По информации министерства, ключевую роль в реализации федерального проекта УЦН 2.0 сыграла компания Т2, ставшая единственным исполнителем программы. В ведомстве отметили, что оператор успешно внедряет технологию RAN Sharing, позволяющую разным компаниям использовать общую инфраструктуру, что за два года помогло обеспечить связью более 200 малых населённых пунктов.

Сергей Цукарь сообщил, что Новосибирская область занимает четвёртое место в стране по доступности интернета, уступая только Москве, Карелии и Мурманской области. Он добавил, что текущая задача региона — обеспечить высокоскоростное соединение в каждом доме, поскольку это стало базовой необходимостью для получения образования, медицинских и государственных услуг.

В правительстве региона отметили, что новое соглашение создаёт условия для внедрения передовых технологий, включая решения в области импортозамещения, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что скорость мобильного интернета на Михайловской набережной выросла к началу летнего сезона.