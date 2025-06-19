Новосибирские работодатели заявили о потребности в мигрантах

В 2025 году 78 новосибирских предприятий выразили потребность в найме сотрудников из-за рубежа, чтобы восполнить кадровый дефицит.

Согласно информации, предоставленной министерством труда и социального развития Новосибирской области, среди работодателей, нуждающихся в иностранных специалистах, присутствуют как предприятия малого, так и среднего бизнеса. Об этом пишет Infopro54.

По информации ведомства, иностранные работники составляют 3,9% от общей численности занятых в экономике региона, и их присутствие, как утверждается, не создает конкуренции для местных кадров. В текущем году для Новосибирской области выделена квота в 2101 разрешение на работу и приглашение для иностранных граждан, желающих трудоустроиться в России. Основная часть трудовых мигрантов прибывает из Китая (68,8%), Индии (20,3%), Таиланда (3,5%), а также из Вьетнама и Туркменистана (2,2%).

Наиболее востребованы иностранные специалисты в таких секторах, как обрабатывающая промышленность (31,5%), строительная отрасль (22,7%), торговля (18,3%), сельское хозяйство (11,2%) и сфера административной деятельности (4,7%).

Алла Литвинова, руководитель HR-центра и представитель новосибирского отделения «Опоры России», ранее отмечала, что местные компании редко прибегают к найму высококвалифицированных иностранных специалистов. В редких случаях, когда это происходит, речь идет об уникальных экспертах, необходимых для внедрения и наладки новых бизнес-процессов.