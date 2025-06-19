Новосибирцы активно заключают контракты на военную службу

В Новосибирской области продолжается набор желающих служить по контракту в Вооружённых силах РФ.

Как сообщают в региональном правительстве, для контрактников предусмотрены существенные меры поддержки, включая единовременную выплату в размере 1,2 миллиона рублей (800 тысяч из регионального бюджета и 400 тысяч из федерального). Ежемесячное денежное довольствие начинается от 210 тысяч рублей, не считая дополнительных выплат.

По словам военнослужащего Добромира из Новосибирской области, год службы в зоне СВО помог ему осознать своё призвание. Он отметил, что вместе с двумя земляками попал в одно подразделение, где все бойцы были объединены общей целью защиты Родины.

Участники специальной военной операции получают право на бесплатное обучение и профессиональную переподготовку. Для них и их семей предусмотрены льготы, включая налоговые и кредитные каникулы, льготное поступление детей в вузы, бесплатный отдых в детских лагерях. После завершения службы в зоне СВО военнослужащим присваивается статус ветерана боевых действий с правом на бесплатное лечение и реабилитацию. Дополнительной мерой поддержки является возможность списания кредитных обязательств для тех, кто направляется выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске растет количество контрактников.