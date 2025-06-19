Новосибирцы остались без интернета, безнала и умных домов

18 июня Новосибирск оказался в тройке регионов-лидеров по сбоям мобильного интернета. Об этом сообщает infopro54.

В метро платежи через Apple Pay и Google Pay периодически не проходили. Кассиры в магазинах разводили руками — «система не отвечает». Некоторым покупателям пришлось оставлять товары.

«Сегодня весь день так. Клиенты злятся, а мы ничего не можем сделать», — пояснила продавец.

90% новосибирских таксистов работают через «Яндекс.Про». Из-за сбоев приложение зависало. Водители не видели заказы, а пассажиры звонили в call-центр.

«Минимальная цена поездки временно выросла втрое», — отметил глава ассоциации такси.

Горожане жаловались, что не могут открыть ворота или двери через приложения. Владимир Мартыненков, основатель «Группы Мета», подтвердил проблему:

«Программа «умного дома» на телефоне то включается, то выключается. Без интернета многие функции просто отмирают».

Компании, работающие онлайн, столкнулись с простоями.

«Селлеры не могут управлять кабинетами, срываются доставки. Это прямые убытки», — заявил эксперт по электронной торговле.

Власти некоторых регионов заранее предупреждают о возможных отключениях. В Новосибирске объяснений не было.

«Если это меры безопасности, то предупреждать нелогично», — считает Мартыненков.

Операторы могут сделать перерасчет за неоказанные услуги. Бизнес ищет резервные решения. Но пока новосибирцы вынуждены мириться с «цифровыми отключками».

Ранее Сиб.фм рассказывал о сбоях в работе интернета подробнее.