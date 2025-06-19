НТСК завершает благоустройство после зимних ремонтов на теплосетях Новосибирска

На 923 участках мероприятия по благоустройству завершены полностью, еще 110 участков находятся в работе. В настоящее время основной приоритет — наведение порядка после ремонтов в ходе гидравлических испытаний.

Неблагоустроенных участков после работ в отопительный сезон практически не осталось, рассказал журналистам заместитель главного инженера по ремонту Новосибирской теплосетевой компании Роман Моисеев. Срок «жизни» одной ямы в среднем от 8 до 12 дней, с учетом ремонтных работ и наведения порядка, пояснил он.

«Стремимся выполнить все мероприятия в кратчайшие сроки, но надо учитывать специфику работы в период гидравлических испытаний. Дефект устраняем, после чего проводим повторный подъем давления. Пока выполняем эти ремонты и испытания, обратную засыпку производить нельзя — могут быть повторные дефекты поблизости, которые потребуют продолжения ремонтов. Как правило, в эти периоды у горожан и возникают вопросы, почему на яме в моменте нет людей», — рассказал заместитель главного инженера по ремонту Новосибирской теплосетевой компании Роман Моисеев.

Роман Моисеев

В целом в межотопительный период благоустроительные мероприятия идут постоянно — устраняются повреждения на трубах, затем подрядчики приводят участок в первоначальный вид, но зачастую в больший порядок, нежели это было до раскопок.

Всего, по состоянию на 19 июня, в контуре теплоснабжения СГК остается порядка 160 разрытий, включая работы по замене теплосетей и окончательное благоустройства после зимних работ.

Благоустраивать в финальном варианте объекты после замены теплосетей в 2025 году подрядчики будут сразу по завершении капитальных работ. С учетом графика, планируется, что первыми будут приведены в порядок участки на ул. Лежена и Красном проспекте.

Всего за 2025 год энергокомпания планирует направить на благоустройство города свыше 1,5 млрд рублей.