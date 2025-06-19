Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о ходе специальной военной операции по состоянию на 19 июня 2025 года.

Подразделения группировки "Север" заняли выгодные позиции, нанеся урон силам противника в Сумской области. В ходе боев в районах Новая Сечь, Алексеевка и других населенных пунктах поражены подразделения нескольких бригад ВСУ, уничтожена техника и склады боеприпасов.

На харьковском направлении успешно действуют подразделения группировки "Запад", улучшившие тактическое положение в районе Купянска и Кировска. В результате боев противник потерял артиллерийские системы американского производства и средства радиоэлектронной борьбы.

Южная группировка войск продолжает наступательные действия в Донецкой Народной Республике, где были поражены подразделения нескольких бригад ВСУ в районах Северска и Константиновки. Особенно успешно развиваются события на центральном направлении, где освобожден населенный пункт Новониколаевка, а противник понес значительные потери в живой силе и технике, включая польскую самоходную артиллерийскую установку.

Группировка "Восток" продвигается вглубь обороны противника на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. На днепровском направлении эффективно действуют наши подразделения против береговой обороны противника в Херсонской и Запорожской областях.

Авиация и ракетные войска нанесли точные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, включая производства беспилотных летательных аппаратов. Системы ПВО успешно перехватили американские управляемые авиабомбы и многочисленные беспилотники.

В ходе боевых действий за сутки противник понес значительные потери в живой силе и технике на всех направлениях. Российские подразделения продолжают планомерно выполнять поставленные задачи, улучшая тактическое положение на ключевых участках фронта.