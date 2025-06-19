Роспотребнадзор выявил неизвестную ДНК курицы в новосибирской «Краковской» колбасе

Проверка Роспотребнадзора в Забайкальском крае обнаружила несоответствие в составе колбасы «Краковская» новосибирского производства.

Лабораторные исследования выявили наличие ДНК курицы в продукции ООО «Сибирские мясные продукты», хотя на упаковке мясо птицы не было указано в составе.

Как сообщили в пресс-службе новосибирского управления ведомства, образец колбасы не прошел экспертизу. На предприятии уже начата внутренняя проверка по данному факту. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, который продолжает мониторинг качества мясной продукции.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска 56 раз обращались в Роспотребнадзор по поводу туризма.