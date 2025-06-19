Сбер и Республика Алтай привлекает инвестиции на создание туристической инфраструктуры

На ПМЭФ-2025 Сбер и Правительство Республики Алтай заключили меморандум о сотрудничестве по развитию инвестиционного потенциала и туристической инфраструктуры региона.

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Глава Республики Алтай Андрей Турчак подписали меморандум о намерениях по реализации

инвестиционных проектов.

Соглашение закладывает основу долгосрочного сотрудничества, в том числе на базе государственно-частного партнёрства. Стороны договорились вместе привлекать инвесторов и развивать туристическую инфраструктуру на территории Республики Алтай.

Документ в том числе предусматривает реализацию в республике трёх ключевых проектов: строительство отельного комплекса высокой категории, создание нового аэровокзального комплекса в Горно-Алтайске и запуск Высшей школы гастрономии.

Эти проекты могут стать точками роста экономики региона и привлеку ещё больше туристов. Открытие нового отеля повысит уровень туристического сервиса в республике. Новый аэропорт улучшит транспортную доступность и позволит увеличить пассажиропоток. А Высшая школа гастрономии обеспечит подготовку квалифицированных кадров и укрепит уникальный бренд региональной кухни. Вместе эти инициативы создадут новые рабочие места для жителей региона, обеспечат налоговые поступления и стимулируют развитие смежных отраслей.

Общий объём инвестиций в развитие туристической отрасли предварительно составит более 45 млрд рублей. Власти республики окажут содействие в оформлении разрешительной документации и планируют предоставить инвесторам налоговые льготы.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Банк давно сотрудничает с Республикой Алтай. Особое внимание мы уделяем развитию туристического кластера — это ключевая точка роста региона. Мы модернизируем аэропорт в Горно-Алтайске, финансируем строительство гостиничных комплексов, инвестируем в создание современной инженерной, транспортной, спортивной и другой инфраструктуры. Наш всесезонный курорт "Манжерок" постоянно развивается и каждый сезон предлагает новинки. Но даже такой крупный и универсальный курорт не может удовлетворить растущий спрос на фоне бума внутреннего туризма, который мы сейчас наблюдаем. Поэтому нужно расширять номерной фонд, обеспечивать транспортную доступность, развивать гастрономические бренды. Всё это мы делаем и будем делать вместе с Правительством Республики на благо жителей республики и всех, кто приезжает на Алтай».

Андрей Турчак, Глава Республики Алтай:

«Сбер является не только крупнейшим работодателем и налогоплательщиком Республики Алтай, который развивает курорт "Манжерок" и аэропорт Горно-Алтайск, но и примером социально ответственного бизнеса. Помощь нашим школам, приобретение спецтехники, проведение социально-культурных мероприятий для детей и взрослых — всё это банк делает на регулярной основе. Спасибо за эту поддержку! Помимо строительства нового аэровокзального комплекса подписанный сегодня меморандум предусматривает создание в республике Высшей школы гастрономии. Это поможет нам готовить квалифицированные местные кадры в сфере туризма и продвигать уникальную продукцию республики».