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проиcшествия

У жителя Новосибирска изъяли 25 кг наркотиков

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Новосибирцу грозит пожизненное лишение свободы за наркотики.

У 29-летнего безработного новосибирца изъяли 25 килограммов наркотиков. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, он фасовал крупные партии в арендованной квартире и делал «закладки» в Заельцовском районе и селе Сокур.

Среди изъятого — мефедрон, гашиш, метамфетамин, МДМА, кокаин, амфетамин и оборудование для фасовки.

В результате фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области повторно судят супругов, бежавших в Камбоджу с деньгами дольщиков

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Валерия Митрохина
Журналист

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