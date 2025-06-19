У жителя Новосибирска изъяли 25 кг наркотиков

Новосибирцу грозит пожизненное лишение свободы за наркотики.

У 29-летнего безработного новосибирца изъяли 25 килограммов наркотиков. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, он фасовал крупные партии в арендованной квартире и делал «закладки» в Заельцовском районе и селе Сокур.

Среди изъятого — мефедрон, гашиш, метамфетамин, МДМА, кокаин, амфетамин и оборудование для фасовки.

В результате фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области повторно судят супругов, бежавших в Камбоджу с деньгами дольщиков