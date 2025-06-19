Учёные из Новосибирска создали капсулу для точной доставки лекарств дронами

Новосибирские учёные создали капсулу для доставки медикаментов.

В НГТУ НЭТИ разработали и запатентовали капсулу для доставки медикаментов и других грузов с помощью беспилотников. Новинка отличается каплевидной формой, которая повышает аэродинамическую устойчивость и точность доставки даже при неблагоприятной погоде.

Как рассказали в пресс-службе вуза, капсула изначально создавалась для экстренной транспортировки лекарств, но может применяться и для других грузов. Её конструкция — с оперением, балластом и мягкой внутренней оболочкой — обеспечивает стабильность в полёте и защиту хрупкого содержимого.

По данным разработчиков, при сбросе с высоты 100 метров капсула отклоняется от цели всего на три метра, тогда как обычные кейсы — на 10. Устройство крепится к дронам вертолётного типа и адаптируется под их грузоподъёмность.

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