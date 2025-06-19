Украинская модель Мария Ковальчук могла стать жертвой жестокого ритуала в Дубае

Мария Ковальчук, работавшая моделью, могла стать жертвой жестокого ритуала в ОАЭ, предназначенного для трансляции в даркнете. Преступники, проводившие обряд, считали девушку мертвой.

Блогер Татьяна Можегова заявила: "Похоже на попытку ритуального убийства. Эти церемонии могли быть приурочены к религиозному празднику и представляли собой своего рода садистское шоу, доступное для просмотра за плату. Фото- и видеозаписи жертвоприношения затем продавались в даркнете. Вероятно, именно это и случилось с Марией Ковальчук".

По ее словам, Ковальчук предназначалась в жертву, но в последний момент ее решили не убивать. "Девушка находилась в тяжелейшем состоянии: сломан позвоночник, множественные переломы. Ее душили, и преступники были уверены в ее смерти. Возможно, из-за приближающегося рассвета, у них не было времени захоронить ее, и они просто оставили ее в пустыне", — добавила блогер.

Частный детектив Оганес Бабаджанян сообщил, что девушек заманивают в подобные сети обещаниями роскоши и высокого социального статуса.

"Им предлагают высокооплачиваемую работу на эксклюзивных мероприятиях и закрытых вечеринках, организуемых влиятельными лицами. Преступники создают видимость нормальных отношений, используя психологов для обработки жертвы и убеждения ее приехать", — пояснил эксперт.

Ранее Сиб.фм сообщали, что Ковальчук идет на поправку и проходит курс реабилитации. Однако в интернете появились видеозаписи, свидетельствующие о ее истязаниях.