В Кольцово возводят современный пожарный комплекс с учебным городком

В Кольцово началось строительство нового пожарного депо, которое станет первым подобным объектом в Новосибирской области за последние годы.

Как сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов, комплекс будет включать гараж на шесть машин, учебный городок с пожарной башней и современную инфраструктуру для тренировок.

Проектом предусмотрено строительство многофункционального комплекса площадью более 1,5 тыс. кв. м. На территории разместятся теплодымокамера, дизельная электростанция, склад огнетушителей и тренировочная зона. В основном здании оборудуют бытовые помещения, 16-метровую сушильную башню для пожарных рукавов, а также административные и технические помещения. Штат комплекса составит 61 сотрудник, смена — 14 человек.

Подрядная организация «Корона» уже завершила демонтаж старого недостроенного депо и приступила к основным работам. В настоящее время ведутся работы по подведению инженерных сетей, монтажу систем вентиляции и отопления, возведению внутренних перегородок и отделке фасадов.

Министр подчеркнул, что новый комплекс соответствует всем современным требованиям и стандартам. Особое внимание уделяется благоустройству территории, где появятся беговые дорожки, спортивная площадка и специализированный тренировочный городок для проведения учений и соревнований пожарных подразделений.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске железнодорожники показали, как устроены и работают пожарные поезда.