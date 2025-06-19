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общество

В Новосибирске Анна Терешкова отреагировала на критику запрещённых артистов о России

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров

Директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова прокомментировала критику артистов, которые покинули Россию.

«То, что происходит сейчас, было в разные времена. Помните передвижников? Они тоже не всеми воспринимались. Если ты родился в России, то должен любить её. Патриотизм у нас в крови. Многие россияне, которые когда-либо покидали страну, пусть и критиковали её, рано или поздно возвращаются обратно», – прокомментировала Анна Терешкова в интервью Сиб.фм.

Напомним, ранее в России появился список запрещённых артистов, которые критиковали государство из-за СВО. При этом многие из них покинули страну после событий февраля 2022 года. Ранее Госдумы выдвигала инициативу запретить въезд на 50 лет в Россию артистам за антироссийскую пропаганду.

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Кристина Уколова
Журналист

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