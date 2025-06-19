Глава СКР Бастрыкин проверит сообщения о продаже поддельных документов на гражданство в Новосибирске

Ведомство НСО расследуют торговлю поддельными бумагами о гражданстве.

В Новосибирске начали проверку по фактам возможной торговли поддельными документами о гражданстве. Поводом стали сообщения в соцсетях, где пользователи рассказали о свободной рекламе таких услуг и бездействии правоохранительных органов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалеву представить доклад о ходе проверки и уже установленных фактах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что Бастрыкин заинтересовался делом о домогательстве мигранта-таксиста к ребенку в Новосибирске