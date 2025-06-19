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вчера 23:35
общество

В Новосибирске вновь отключили свет из-за повреждения кабеля

Фото: Сиб.фм

В Заельцовском районе Новосибирска произошло третье за неделю аварийное отключение электроэнергии.

Как сообщили в компании "Россети Новосибирск", инцидент случился на улице Кубовой, где во время несогласованных земляных работ был поврежден кабель линии электропередачи 0,4 кВ.

По информации энергетиков, кабель оказался буквально изрезанным, что привело к отключению электроснабжения в близлежащем многоквартирном доме. На месте аварии работают три ремонтные бригады, которые должны восстановить подачу электроэнергии к 23:50 19 июня.

Ранее сообщалось, что кран-манипулятор повредил ЛЭП в Бердске, оставив часть города без света.

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Кристина Уколова
Журналист

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