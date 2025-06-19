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общество

В Новосибирске за 35 млн рублей отремонтируют лестницу у вокзала «Южный»

Фото: Сиб.фм

За 35 миллионов рублей отремонтируют лестницу рядом с вокзалом Новосибирск-Южный.

В Новосибирске отремонтируют лестницу у вокзала «Новосибирск-Южный». Стоимость работ составит 35,5 миллиона рублей, следует из данных сайта «Госзакупок».

Подрядчику предстоит восстановить подпорную стенку длиной 52,3 метра, лестничные марши и площадки. Завершить работы необходимо до 15 ноября 2025 года.

Приём заявок — до 26 июня. Финансирование предусмотрено из бюджета города на 2025 год.

Напомним, что в Новосибирской области затягивается ремонт моста над Транссибом

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Валерия Митрохина
Журналист

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