В Новосибирске за 35 млн рублей отремонтируют лестницу у вокзала «Южный»

За 35 миллионов рублей отремонтируют лестницу рядом с вокзалом Новосибирск-Южный.

В Новосибирске отремонтируют лестницу у вокзала «Новосибирск-Южный». Стоимость работ составит 35,5 миллиона рублей, следует из данных сайта «Госзакупок».

Подрядчику предстоит восстановить подпорную стенку длиной 52,3 метра, лестничные марши и площадки. Завершить работы необходимо до 15 ноября 2025 года.

Приём заявок — до 26 июня. Финансирование предусмотрено из бюджета города на 2025 год.

Напомним, что в Новосибирской области затягивается ремонт моста над Транссибом