В Новосибирской области будут судить 19-летнего хакера за создание вредоносной программы

Тогучинскому НСО хакеру грозит до пяти лет лишения свободы.

В Тогучинском районе Новосибирской области перед судом предстанет 19-летний местный житель, обвиняемый в создании вредоносного ПО с целью несанкционированного доступа к чужим устройствам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2023 года молодой человек разработал вредоносную программу для Android и, выдавая себя за девушку в мессенджере, убедил жителя Дагестана установить её. После установки потерпевший лишился доступа к своему телефону, однако сам мошенник не смог получить нужные данные из-за ошибки в коде.

Противоправные действия хакера были выявлены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ направлено в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.