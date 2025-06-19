Вторая волна мобилизации в России: новые инсайды

В Telegram-каналах снова активно обсуждают возможную новую волну мобилизации.

Пользователи пишут о скрытых списках, досрочном завершении службы и подготовке к ротации. Ситуация выглядит серьезной, но эксперты советуют разобраться в деталях. Военный обозреватель «Царьграда» объяснил, откуда появились эти слухи и кто может быть в них заинтересован.

Разговоры о «второй волне мобилизации» возникают регулярно. Как только на фронте происходят изменения, в соцсетях и мессенджерах сразу появляются похожие сообщения: «снова призовут», «готовят замену», «нужна ротация». В последнее время в Telegram-каналах вновь начали распространяться утверждения о «тайном призыве». Поводом для этого якобы стал сбор заявлений от уже мобилизованных о досрочном завершении службы. На первый взгляд — обычная процедура, но некоторые авторы превратили это в целую теорию.

По их версии, Россия не просто оформляет документы, а «освобождает места» для новых призывников. Один из каналов даже заявил, что силовые структуры создают «зону высвобождения» среди действующих военнослужащих, чтобы затем заменить их новобранцами. Якобы это позволит формально избежать объявления «второй волны». В качестве причин называют тех, кто отслужил больше 18 месяцев или имеет хронические заболевания. Процесс подается как «проверка здоровья», но на деле, по мнению авторов, это подготовка к масштабным изменениям.

Военный обозреватель «Царьграда» Олег Беликов отреагировал на эти заявления с долей иронии. Он отметил, что можно было бы обвинить источники в нагнетании паники, но реальная ситуация в армии сильно отличается от этих предположений. По его словам, с начала 2025 года контрактную службу выбрали уже 175 тысяч добровольцев, и их число продолжает расти. Это позволяет пополнять ряды вооруженных сил без экстренных мер.

Таким образом, разговоры о новой мобилизации, которые активно поддерживают некоторые медиа, не имеют под собой ни фактических, ни юридических оснований. Скорее всего, это очередная попытка создать информационный шум под видом «тревожных новостей».

Ранее Сиб.фм рассказывал о вероятности всеобщей мобилизации в России.