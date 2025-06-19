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общество

Жителей Новосибирской области предупредили о подорожании ритуальных услуг

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске с июля подорожают ритуальные услуги.

С 25 июля 2025 года в Новосибирске вступают в силу новые тарифы МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Стоимость услуг вырастет в среднем на 10%.

Так, копка могилы подорожает с 8 097 до 9 311 рублей. Новые цены будут действовать до августа 2028 года.

Также отмечается, что частные компании предлагают такие услуги по цене до 25 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске вновь зафиксировали рост цен на бензин

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Валерия Митрохина
Журналист

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