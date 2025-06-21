Кто виноват в войне Израиля и Ирана?

Новая волна израильских ударов по иранским объектам вызвала очередной раскол в международном сообществе. Одни государства резко критикуют действия израильской армии (ЦАХАЛ), указывая на нарушение основополагающих принципов Устава ООН, в то время как другие считают, что ответственность за происходящее лежит на Иране, чья политика, по их мнению, провоцирует подобные действия со стороны Тель-Авива. Сиб.фм анализирует позиции мировых лидеров в отношении эскалации конфликта и выявляет, кто поддерживает какую из сторон.



Осуждение действий Израиля



Москва призывает к прекращению огня

После израильской атаки на иранские объекты 13 июня, Россия незамедлительно выразила осуждение действиям ЦАХАЛа. Президент Российской Федерации Владимир Путин оперативно провел переговоры с представителями Израиля и Ирана, призывая к мирному разрешению конфликта и предлагая посредничество в целях деэскалации. Российские официальные лица единогласно заявляют о явном нарушении Израилем Устава ООН.



В Кремле также выразили глубокую обеспокоенность ростом напряженности в регионе, призывая все заинтересованные стороны к сдержанности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул необходимость политико-дипломатического урегулирования существующих разногласий. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и сенатор Алексей Пушков, наряду с Министерством иностранных дел России, также высказали свои опасения. В российском внешнеполитическом ведомстве открыто осудили израильские удары, назвав их неприемлемым нарушением международного права. Аналогичную позицию озвучил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Российская сторона также выразила надежду на объективную оценку ситуации генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который должен представить анализ последствий атак на ядерные объекты в Иране.

Посольство России рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль до стабилизации обстановки. Недавно из Ирана была эвакуирована первая группа российских граждан, направляющаяся в Азербайджан. Среди эвакуированных, в частности, режиссер Федор Бондарчук и актер Никита Кологривый.



Китай выступает против нарушения суверенитета Ирана



Китайская сторона выразила свою позицию, заявив о неприемлемости любых действий, направленных на подрыв суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь на брифинге, сообщает агентство «Синьхуа».

«Китай выступает против любого посягательства на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также против обострения противоречий и расширения конфликта», – подчеркнул Линь Цзянь.

Он отметил, что Пекин внимательно следит за развитием ситуации в регионе.

Дипломат добавил, что дальнейшее обострение напряженности в регионе не отвечает интересам ни одной из сторон. Он подчеркнул, что Китай выступает за мирное урегулирование разногласий между государствами и призывает к сдержанности во избежание дальнейшей эскалации. В ходе заседания Совета Безопасности ООН китайский представитель Фу Цун также высказался с критикой действий Израиля.





Япония выразила сожаление по поводу военных действий



Правительство Японии также выразило резкое осуждение израильского удара по Ирану, особенно на фоне продолжающихся дипломатических усилий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая на пресс-конференции.



«Крайне прискорбно, что военные средства были использованы в то время, когда продолжаются дипломатические усилия по мирному урегулированию иранской ядерной проблемы, в первую очередь переговоры между США и Ираном. Япония решительно осуждает эти действия, которые ведут к эскалации [напряженности]», – заявил глава МИД страны.

Такэси Ивая также подчеркнул, что поддержание мира и стабильности на Ближнем Востоке имеет особое значение для Японии. Он отметил, что Токио призывает все стороны конфликта к максимальной сдержанности и деэскалации ситуации. По словам министра, японское правительство намерено продолжать сотрудничество с международным сообществом для предотвращения дальнейшего обострения обстановки в регионе.



Турция обвиняет Израиль в дестабилизации региона



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в создании крайне опасной ситуации на Ближнем Востоке после нападения на Иран. Такое заявление турецкий лидер сделал на своей странице в социальной сети X.



«Сегодня утром Израиль довел свою стратегию погружения нашего региона, особенно Газы, в кровь, слезы и нестабильность до очень опасной стадии. Нападения Израиля на нашего соседа Иран — это вопиющая провокация, игнорирующая международное право», – написал Эрдоган.





Он подчеркнул, что действия израильских властей направлены на дестабилизацию региона и могут привести к серьезным последствиям для всего мира. По мнению президента Турции, администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху своими агрессивными и беззаконными шагами стремится втянуть Ближний Восток и весь мир в катастрофу. О провокации Израиля высказались и в МИД Турции.



Армения обеспокоена хрупкостью региональной стабильности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил недавнее нападение Израиля на Иран, заявив о его опасных последствиях для региональной стабильности. Об этом он сообщил 13 июня, выступая на международном форуме GLOBSEC 2025 в Чехии. Пашинян подчеркнул, что эскалация на Ближнем Востоке ставит под вопрос хрупкую стабильность в его стране, и выразил в связи с этим серьезную обеспокоенность.



Ирак обращается в Совет Безопасности ООН



После атаки Израиля власти Ирака обратились в Совет Безопасности ООН с призывом провести внеочередное заседание для принятия неотложных мер. Об этом сообщил официальный представитель иракского правительства Басим аль-Авади.



«Акт агрессии Израиля представляет собой вопиющее нарушение основополагающих принципов международного права и Устава ООН, серьезную угрозу международному миру и безопасности, особенно учитывая то, что он совершен во время продолжающихся переговоров между США и Ираном», – отметил аль-Авади. По словам официального представителя правительства, Багдад полагает, что международное сообщество должно не только осудить произошедшее, но и предпринять конкретные шаги для восстановления правового порядка. Пакистан также выразил свою полную поддержку Ирану.





Сторонники Израиля





Трамп предостерегает Иран



Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подчеркнул мощь американского оружия, которым широко располагает Израиль. Трамп указал на то, что Вашингтон производит «самое лучшее и смертоносное оружие», и что Израиль знает, как его эффективно использовать, особенно в свете текущих обстоятельств. Он также отметил, что в ближайшее время Израиль получит ещё больше американского вооружения.



Трамп подчеркнул, что сторонники жесткой линии в Иране «были смелыми, но теперь они мертвы», и предостерег, что ситуация будет только ухудшаться. Американский глава подчеркнул также, что призвал иранское руководство к заключению сделки с Вашингтоном относительно их атомной программы, предупредив о возможности ещё более жестких ударов, если соглашение не будет достигнуто. «Уже произошло много смертей и разрушений, но всё ещё есть время остановить эту бойню», – добавил он.



Франция возлагает ответственность на Иран



Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Иран пренебрег своими обязательствами перед мировым сообществом, осуществляя обогащение урана практически до уровней, соответствующих военному назначению. По словам французского лидера, Иран продолжил обогащение урана, не имея на то гражданских оснований, тем самым де-факто отказавшись от своих международных обязательств.



«Сами виноваты. Иран продолжил обогащение урана без всяких на то гражданских оправданий... Таким образом, он освободил себя от всех своих обязательств перед международным сообществом», – заявил Макрон. Он также отметил, что объем обогащенного урана, накопленного Ираном, в 40 раз превышает разрешенные лимиты. В связи с этим президент Франции охарактеризовал израильский удар как атаку на иранскую ядерную программу, подчеркнув, что эти события знаменуют собой новый этап конфликта на Ближнем Востоке. Французский президент также заявил, что его страна готова защитить Израиль в случае необходимости.



Германия поддерживает право Израиля на самооборону



В ответ на недавние события, связанные с конфликтом между Израилем и Ираном, высокопоставленные немецкие политики выразили свои позиции. Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил поддержку права Израиля на самооборону и безопасность его граждан. Канцлер объявил о намерении усилить защиту израильских активов и еврейских объектов в Германии.



Он также подчеркнул, что Иран продолжает нарушать свои обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия, что представляет серьезную угрозу для региональной безопасности. С другой стороны, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль резко осудил ответный удар Ирана по израильской территории. Он подчеркнул, что неизбирательное нападение Ирана вызывает серьезное беспокойство среди немецких властей и подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта никому не выгодна.

Власти Чехии выражают солидарность с Израилем в связи с последними событиями, учитывая, что Тегеран систематически игнорирует международные нормы.

Министр иностранных дел Чехии, Ян Липавский, заявил, что Прага относится с пониманием к операциям, проводимым Израилем в отношении Ирана. Это заявление последовало после сообщений об ударах израильской армии по иранской территории.

Липавский подчеркнул, что Иран длительное время пренебрегает своими обязательствами перед мировым сообществом, продолжая развитие ядерной программы, а также регулярно выступает с угрозами уничтожения Израиля и организовал две крупные атаки с использованием баллистических ракет и беспилотников за последние полтора года.

Глава МИД также отметил тесное сотрудничество Ирана с группировками ХАМАС и «Хезболла», разделяющими стремление к ликвидации Израиля. По информации чешских СМИ, в результате недавних атак погибли шесть ученых-ядерщиков и трое военных, а также пострадали десятки мирных жителей.

Официальная позиция Чехии по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке остается неизменной: Прага поддерживает усилия Израиля по обеспечению своей безопасности. Чешское правительство неоднократно подчеркивало неотъемлемое право Израиля на самооборону в условиях постоянной угрозы со стороны Ирана и связанных с ним сил.

В отличие от позиции России и Китая, которые критикуют действия Израиля, указывая на нарушение Устава ООН и суверенитета Ирана, Япония и Турция также высказали осуждение, обращая внимание на опасность для дипломатического решения конфликта. В то же время, США и Франция выразили поддержку Израилю, обвиняя Иран в несоблюдении международных соглашений.

Ранее Сиб.фм публиковал о причинах войны Израиля и Ирана.