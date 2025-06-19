Война Израиля и Ирана 2025: что произошло, причины и последствия конфликта

Напряженность между Тегераном и Тель-Авивом, имеющая военно-политический характер, существовала на протяжении десятилетий, однако в июне 2025 года произошла беспрецедентная по масштабу прямая эскалация. Причины вооруженного столкновения между Израилем и Ираном, инициатор агрессии, история взаимоотношений, текущие события и вероятность использования ядерного оружия – в обзоре Сиб.фм.

Противостояние Израиля и Ирана

Конфликт между Израилем и Ираном, то угасающий, то разгорающийся с новой силой, берет свое начало в конце 1970-х годов и потенциально может перерасти в самое масштабное и кровопролитное столкновение двух стран на Ближнем Востоке за всю историю.

Исторические корни конфликта

Взаимоотношения между Ираном и молодым еврейским государством с момента его образования в 1948 году и до конца 1970-х годов в целом характеризовались положительной динамикой. Ситуация кардинально изменилась в 1979 году, когда в Иране произошла исламская революция, и к власти пришло шиитское духовенство во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни.

Антиизраильские настроения, существовавшие в отдельных слоях иранского общества, были возведены в ранг государственной идеологии. Еще до революции Хомейни в своих проповедях обвинял Израиль в том, что он является врагом ислама, стремящимся лишить Иран его богатств и превратить в "военную базу США".

Новое руководство заявило о непризнании легитимности существования Израиля как государства и обвинило его в незаконной оккупации арабских территорий. Вскоре после революции были казнены лидеры еврейской общины, иранские евреи лишились представительства в меджлисе, началась конфискация имущества. Около 70% еврейского населения страны были вынуждены покинуть Иран.

Израиль, в свою очередь, практически сразу признал легитимность новой иранской власти. Во время ирано-иракской войны (1980-1988) Израиль оказывал Ирану помощь в приобретении западного вооружения с целью ослабления режима Саддама Хусейна.

Тем не менее, фактическая опосредованная война между Ираном и Израилем началась уже в 1980-х годах. Иран начал оказывать поддержку противостоящим Израилю организациям "Хезболла" в Ливане и ХАМАС в секторе Газа. Военные столкновения Израиля с этими движениями начались с Первой ливанской войны (1982 год) и продолжаются по сей день.

В 1989 году верховным лидером Ирана стал Али Хаменеи, который занимает эту должность по настоящее время. Он продолжил курс, заданный его предшественником. В 1990-е годы поддержка ХАМАС и "Хезболла" была усилена.

Основные факторы конфликта

Вторая ливанская война (2006 год) продемонстрировала масштаб помощи, оказываемой Ираном организации "Хезболла". Израилю пришлось столкнуться с хорошо вооруженными и подготовленными отрядами. Полностью устранить эту угрозу не удалось.

Аналогичная ситуация сложилась в секторе Газа, где в 2007 году к власти пришел поддерживаемый Ираном ХАМАС. В своем противостоянии с Израилем он также использовал радикальные методы. Официальные лица Израиля обвиняли Иран в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

С 1980-х годов Иран активно развивал ядерную программу, что неоднократно вызывало обвинения в том, что она направлена не на мирное использование атома, а на создание ядерного оружия. Такая перспектива заставляла руководство Израиля воспринимать политику Ирана как угрозу существованию государства.

Ситуация обострилась после испытания Ираном в 1997 году баллистической ракеты "Шахаб-3", способной достигать территории Израиля.

Таким образом, основными причинами конфликта между Ираном и Израилем можно считать:

1. Взаимную враждебность;

2. Непризнание Тегераном легитимности еврейского государства;

3. Обвинения Ирана в незаконной оккупации Израилем арабских земель;

Восприятие Израилем Ирана как угрозы своему существованию из-за развития ядерной программы, производства баллистических ракет и поддержки исламских организаций, противостоящих еврейскому государству.

Хронология событий

После переизбрания Дональда Трампа на второй срок президента США, он возобновил переговоры с Ираном по заключению ядерной сделки, однако соглашение так и не было достигнуто.

13 июня 2025 года Израиль начал операцию против Ирана под кодовым названием "Нация львов". После начала израильских атак Трамп заявил, что у Тегерана было 60 дней на заключение сделки, но он не воспользовался этой возможностью.

Атака Израиля

13 июня ЦАХАЛ начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо, Араке и Исфахане.

В результате израильских ударов погибли начальник Генерального штаба иранской армии Мохаммад Багери, командующий КСИР Хосейн Салами, глава штаба экстренного реагирования Хатем-Голамали Рашид и 14 ученых-физиков, участвовавших в ядерной программе Ирана.

С этого дня ЦАХАЛ ежедневно наносит удары по территории Ирана, однако не смог уничтожить все ядерные объекты, поскольку они расположены глубоко под землей.

По заявлению израильской армии, причиной начала операции стала информация о том, что Иран накопил обогащенный уран в количестве, достаточном для производства 15 ядерных боеголовок.

Ответ Ирана

Вечером того же дня Иран нанес ответные удары по территории Израиля с применением ракет и беспилотников. По заявлению КСИР, операция получила название "Истинное обещание-3".

Ежедневно обе стороны наносят несколько волн ударов. Иранская армия нанесла удары по центрам Моссада и военной разведки Израиля. По сообщениям СМИ, погибли несколько израильских офицеров. 17 июня иранские силы нанесли удары по нескольким израильским авиабазам.

Агентство Fars утверждало, что ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив.

Последствия ирано-израильского конфликта

Вооруженное противостояние между Ираном и Израилем может перерасти в конфликт более широкого масштаба, если в него будут вовлечены другие страны. Телеканал CBS со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что Трамп серьезно рассматривает возможность присоединения к Израилю в нанесении ударов по иранским ядерным объектам.

Конфликт также несет в себе угрозу применения ядерного оружия, несмотря на то, что ни одна из сторон официально им не обладает.

Немаловажными являются и экономические последствия. По информации Bloomberg, цены на природный газ в Европе выросли из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта и его влияния на мировые поставки энергоносителей. Фьючерсы на основные сорта нефти повысились на 1,8%.

Анализ "Trading Economics" показывает, что европейские фондовые рынки также демонстрируют падение на фоне опасений эскалации конфликта.

Агентство "Fitch Ratings" полагает, что премия к ценам на нефть из-за конфликта составит 5-10 долларов за баррель.

Реакция мировых лидеров

Москва осудила израильские удары по территории Ирана. В МИД России назвали их незаконными и призвали Израиль к благоразумию. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о тревожной ситуации и призвал стороны к сдержанности.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Израиль имеет право на самооборону. Он также выразил надежду, что в результате конфликта произойдет смена власти в Иране.

Президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со своим немецким коллегой и напомнил, что смена режимов приводит к нестабильности. Французский лидер призвал к прекращению огня.

МИД КНР осудил действия Израиля, заявив, что они не соответствуют интересам государств Ближнего Востока.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что нападение Израиля стало возможным только из-за необдуманной поддержки Запада.

Глава Белого дома Дональд Трамп 17 июня заявил, что требует безоговорочной капитуляции от Ирана. По его словам, Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Хаменеи, и назвал его легкой мишенью.

Ранее Сиб.фм публиковал историю новосибирца, который оказался в Израиле во время столкновения с Ираном.