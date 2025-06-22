Погибла эпоха. Как подросток из детдома Юрий Шатунов стал кумиром и разбил сердце миллионам фанаток в СССР

23 июня 2022 года поклонников потрясла новость о смерти Юрия Шатунова, экс-солиста «Ласкового мая». Артист, чьи песни, такие как «Белые розы» и «Седая ночь», стали гимнами эпохи, ушел из жизни в возрасте 48 лет. Давайте вспомним, какой была его насыщенная, но, к сожалению, короткая жизнь – в материале Сиб.фм.

Юрий Шатунов – это символ целой эпохи для нашей страны. Его песни знают представители разных поколений. Трудно представить себе праздник без звучания «Белых роз» или «Седой ночи». Мы надеялись еще долго наслаждаться его узнаваемым голосом, но судьба распорядилась иначе. Три года назад сердце Юрия Шатунова остановилось из-за обширного инфаркта. Ему было всего 48 лет – время жить и творить!

Детские и юношеские годы Юрия Шатунова

Юрий Шатунов родился в городе Кумертау, расположенном на юге Башкортостана. Его родители, Василий Клименко и Вера Шатунова, вступили в брак рано – матери едва исполнилось 18 лет. Отец не проявлял интереса к сыну, поэтому мальчик носил фамилию матери. Воспитанием занимались бабушка и дедушка. Когда Юре исполнилось 4 года, родители развелись, и мать забрала его к себе.

Юрий Шатунов в юном возрасте. Фото из архива артиста

Однако это не принесло счастья в жизнь Шатунова: отчим злоупотреблял алкоголем, в доме постоянно происходили скандалы, и Юра часто убегал из дома. В 11 лет он осиротел, потеряв мать. В 1985 году его определили в детский дом в поселке Акбулак, а через год перевели в школу-интернат № 2 в Оренбурге.

Взлет группы «Ласковый май»

В школе-интернате на Юрия обратил внимание Сергей Кузнецов, руководитель музыкального кружка. Он предложил Шатунову стать солистом его песен. Юра не был в восторге от этой идеи, так как не видел себя в музыке, предпочитая спортивные игры, особенно хоккей.

Тем не менее, к концу 1986 года Юра записал свои первые песни, и группа «Ласковый май» (название возникло спонтанно – это строка из песни «Лето»), состоящая из детей-сирот, начала выступать на местных дискотеках и музыкальных вечерах.

Вскоре появились хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Ну что же ты» и «Тающий снег». В 1988 году Кузнецов записал первый альбом, и кассеты с песнями распространялись через киоски на вокзале.

Группа «Ласковый май». Фото из архива музыкального коллектива

Одна из кассет попала к Андрею Разину, директору популярной группы «Мираж», и он был восхищен голосом Юры. Познакомившись с парнем лично, Разин решил сделать из него звезду.

План удался: группа «Ласковый май» завоевала все вершины хит-парадов, а поклонницы сходили с ума от любви. При этом сам Шатунов оставался равнодушным к славе, не страдал звездной болезнью и держался на расстоянии от фанаток.

Первые три года были самыми невероятными: такой популярности, кажется, не знала ни одна группа. По 8 концертов в день, от 40 до 60 тысяч зрителей на каждом – сложно даже представить!

Сольная карьера Юрия Шатунова

Популярность «Ласкового мая» пошла на спад в 1991 году, когда Юрий Шатунов покинул группу. На пике славы певец решил заняться образованием и параллельно готовил сольный альбом. Пластинка под названием «Вот и кончился май» позже была переименована в «Знаешь», но так и не поступила в продажу.

Спустя время Шатунов вернулся к Сергею Кузнецову, который помог ему выпустить первые сольные альбомы. Конечно, о былой популярности речи уже не шло, но поклонники были рады новым песням любимого исполнителя.

В 2010-х годах Юрий также выпускал новые треки, но мало кто их помнит. Тем не менее, его концерты всегда пользовались успехом у публики.

Личная жизнь Юрия Шатунова

Артист не был сердцеедом и ловеласом. Миллионы девушек мечтали о встрече с ним, но певца это не интересовало.

Юрий женился один раз и на всю жизнь. В 2000 году, проживая в Германии, он встретил девушку, которая ему понравилась, и решил познакомиться. Ее звали Светлана. Это была любовь с первого взгляда.

Несмотря на уверенность, что Светлана – его судьба, Юрий не спешил жениться. В 2006 году у них родился сын Дэннис, а через 7 лет – дочь Эстелла. Шатуновы поженились после рождения первенца – 12 января 2007 года.

Юрий Шатунов с женой и детьми

Юрий и Светлана с самого начала договорились, что их личная жизнь не должна становиться предметом обсуждения. Поэтому об их отношениях известно немного, но очевидно, что они были счастливы вместе. Супруги также решили оградить детей от внимания прессы, чтобы Дэннис и Эстелла сами решили, хотят ли они такой популярности.

Последние годы жизни Юрия Шатунова

Юрий Шатунов никогда не прекращал заниматься музыкой. В 2019 году он выпустил альбом, продолжал гастролировать, хотя и делал перерывы из-за проблем со здоровьем, снимался в социальных роликах с блогерами, участвовал в телевизионных программах.

Единственное, что омрачало его жизнь, – это судебные тяжбы с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным из-за прав на песни. Юрий выиграл последний суд, но Андрей собирался подать апелляцию.

Не успел. В ночь на 23 июня 2022 года произошло непоправимое. Юрий отдыхал с друзьями, но вечером ему стало плохо, и вызвали скорую помощь. СМИ опубликовали видео, на котором друзья пересаживают артиста из своей машины в машину скорой помощи. Юрию было трудно дышать. К сожалению, врачи оказались бессильны. Через 20 минут сердце Шатунова остановилось. Причина смерти – обширный инфаркт. Солисту «Ласкового мая» было всего 48 лет.

Новосибирский фотограф Дмитрий Кабанов сделал кадры памятника Юрию Шатунову на кладбище

За свою короткую, но яркую жизнь Шатунов стал настоящей легендой. Благодаря ему каждый в странах бывшего СССР знает, что у роз есть шипы и почему ночь снова седая. Спасибо за доброе творчество, ласковый голос и согревающие строки. Покойся с миром, Юра!

Дискография и песни Юрия Шатунова

В группе «Ласковый май»:

1988 — «Белые розы»

1988 — «Медленно уходит осень»

1989 — «8 марта»

1989 — «Розовый вечер»

1989 — «На крыше»

Сольные альбомы:

1993 — «Знаешь»

1994 — «Ты помнишь»

1997 — «Белые розы»

1997 — «Розовый вечер»

1999 — «Дневник»

2001 — «Вспомни май»

2002 — «Седая ночь»

2003 — «Падают листья»

2004 — «Если хочешь... не бойся»

2006 — «Запиши мой голос»

2012 — «Я верю...»

2018 — «Не молчи»

Сольные песни Юрия Шатунова:

2020 — «Спасибо тебе»

2020 — «Остановиться не могу»

2020 — «Заметает листья снег»

2021 — «Про белые розы»

2022 — «Не спорь со мной»

Ранее Сиб.фм публиковал кадры огромного памятника Юрия Шатунова.