В Новосибирске назван точный срок окучивания картофеля

Людмила Шубина, эксперт в области сельского хозяйства, поделилась с жителями Новосибирска информацией о наиболее подходящем времени для окучивания картофеля.

Из-за неблагоприятных погодных условий – сильной жары и обильных дождей – многие садовые культуры страдают от недостатка кислорода. Специалисты рекомендуют регулярно проводить рыхление почвы после каждого полива. Однако с окучиванием картофельных кустов торопиться не стоит.

По словам агронома, рыхление земли стимулирует биохимические процессы и улучшает поглощение питательных веществ. Окучивание картофеля – это не просто поверхностное рыхление, а формирование гребня путем подгребания земли к стеблю растения.

«Чем выше и объемнее будет этот земляной вал вокруг куста, тем богаче будет урожай, так как столоны – подземные побеги, на которых формируются клубни, оптимально развиваются в рыхлой и хорошо аэрируемой почве», – подчеркнула Людмила Шубина.

Оптимальное время для окучивания зависит от сорта картофеля и сроков его посадки. «Если высота картофельных кустов достигла 30-40 сантиметров, то после дождя рекомендуется их окучить. Если же только появились всходы, то достаточно прополки. Как правило, картофель, посаженный в середине или конце мая, начинают окучивать в начале июля. Обычно ориентируются на эти сроки», – пояснила эксперт.

В ближайшие дни окучивать следует только высокие кусты картофеля, остальные достаточно прополоть. При этом, по мнению опытных картофелеводов, повторное окучивание пойдет только на пользу и способствует увеличению урожая.

Ранее дачники заявили, как град побил овощи в огороде.