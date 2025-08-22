Экс вице-мэр Новосибирска посвятила заплыв во льдах капитану атомного ледокола

Новым капитаном легендарного ледокола «Ямал» стала Марина Старовойтова, чей уникальный карьерный путь стал примером настоящей силы духа.



Впервые в российской истории атомным ледоколом будет командовать женщина. Это историческое назначение произошло в российском «Атомфлоте» (входит в «Росатом»). Новым капитаном легендарного ледокола «Ямал» стала Марина Старовойтова, чей уникальный карьерный путь стал примером настоящей силы духа.



Новость уже получила широкий резонанс. Так, экс-вице-мэр Новосибирска, директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова посвятила капитану свой заплыв во льдах, назвав ее судьбу «удивительной».

«Верю, что наша страна справится с освоением Арктики. Я посвящаю Марине свой заплыв во льдах! Это такая удивительная судьба: учитель русского языка и литературы стала капитаном и будет участвовать в освоении Арктики», — написала в своем телеграм-канале Терешкова.



Марина Старовойтова пришла во флот в 2005 году, кардинально изменив свою жизнь. Имея профессию учителя русского языка и литературы, она начала карьеру с самой низшей ступени — матросом первого класса и дневальной на атомном контейнеровозе «Севморпуть».



Совмещая практику в рейсах с учебой в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова, она к 2014 году получила диплом судоводителя. В 2019 году Марина перешла в «Атомфлот» и начала работу на ледоколе «Ямал» вторым помощником капитана. За пять лет она прошла путь до старшего помощника, а теперь — и до капитана.



Ранее Сиб.фи писал, что в Новосибирске Анна Терешкова отреагировала на критику запрещённых артистов о России.