сегодня 09:00
общество

На улице новосибирского жилмассива заметили заблудившегося теленка

Фото: Сиб.фм

На проезжей части Южно-Чемского жилмассива в Кировском районе Новосибирска был замечен молодой теленок.

Видео с животным, неторопливо передвигающимся по дороге, было опубликовано в группе «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте.

Автор публикации выразил удивление, как животное могло оказаться так далеко от возможных мест выпаса, предположив, что теленок мог прибежать от Сибиряков до района Матрешкиного двора.

Мнения пользователей в комментариях разделились: некоторые восприняли происшествие как забавный случай, в то время как другие выразили обеспокоенность за безопасность животного. По предварительной информации, теленок мог заблудиться или сбежать. Обстоятельства появления животного в жилом массиве уточняются.

Ранее сообщалось, что самолет, который летел из Новосибирска, едва не столкнулся с «лошадью».

0
Кристина Уколова
Журналист

