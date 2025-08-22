Новосибирская прокуратура требует 105 млн за сорванный проект линии для трамвая

В Новосибирске началось судебное разбирательство по делу о картельном сговоре между муниципальным предприятием «МЕТРО МиР» и компанией «СпецТрансСтрой».

Прокуратура направила в арбитражный суд иск о взыскании с них 105,4 млн рублей — именно такой ущерб, по версии надзорного ведомства, был нанесен городскому бюджету в рамках проекта по строительству трамвайной линии в Дзержинском районе. Также заявлено ходатайство о наложении обеспечительных мер на имущество обеих фирм.

Как следует из материалов дела, конфликтная ситуация возникла еще в 2021 году. Тогда был проведен конкурс на проектирование и строительство трамвайных путей на Гусинобродском шоссе. Единственным участником и победителем стало ООО «СпецТрансСтрой», заключившее контракт с заказчиком — МП «МЕТРО МиР». В дальнейшем условия соглашения неоднократно менялись, что привело к резкому росту стоимости работ. При этом муниципальное предприятие неожиданно выступило еще и в качестве субподрядчика.

По информации УФАС, такая схема сотрудничества позволила компаниям освоить значительные бюджетные средства, не выполнив своих обязательств. Проект трамвайной линии так и не был реализован.

Интересно, что ранее тесно взаимодействовавшие компании теперь сами участвуют во взаимных судебных разбирательствах. Летом текущего года «МЕТРО МиР» проиграло иск на 215 млн рублей, связанный со строительством станции метро «Спортивная». В свою очередь, с «СпецТрансСтроя» взыскивают 323 млн рублей за срыв реконструкции центра вирусологии «Вектор».

