сегодня
23 августа, 13:37
пробки
3/10
погода
+22.4°C
курсы валют
usd 80.74 | eur 93.62
сегодня 05:30
общество

Агроном из Новосибирска пояснила, что нужно сделать на даче до конца лета

Фото: Сиб.фм

Новосибирским дачникам не стоит расслабляться, ведь до конца лета на огороде еще много дел.

Как сообщила изданию АиФ-Новосибирск кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, сейчас самое время заняться рассадой крупноплодной садовой земляники.

Агроном подчеркнула, что саженцы необходимо посадить до начала осени, но только при условии, что у ягоды открытая корневая система.

Специалист рекомендует обратить внимание на районированные сорта садовой земляники, такие как Первоклассница, Солнечная поляна и Даренка. По словам Людмилы Шубиной, на рынке представлено множество импортных сортов, однако для сибирского климата лучше всего подойдут те, которые выведены специально для этого региона.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцам запретили устанавливать заборы на дачах с 8 июня.

1
Денис Дычаковский
Журналист

