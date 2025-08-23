В Новосибирске мигрант онанировал на глазах несовершеннолетних

Ранее мужчина приставал к подростку в подъезде одной из многоэтажек.

Вечером 21 августа в Северно-Чемском жилмассиве, возле дома №10 по улице Герцена, мужчина совершал непристойные действия, мастурбируя на виду у двух девушек, одна из которых была несовершеннолетней. Не стесняясь, он занимался этим на скамейке во дворе. Перепуганные девушки смогли снять происходящее на видео. Пострадавшие отправили видеозапись в Telegram-канал "Чемской".

Местные жители утверждают, что этот человек регулярно совершает подобные действия в общественных местах. Ранее он приставал к школьнице в подъезде. Один из жителей Северно-Чемского жилмассива выражает возмущение, говоря, что, несмотря на поданные заявления в полицию, мужчина продолжает свои противозаконные действия.